Новак Джокович: “Я больше не гонюсь за местом в рейтинге – для меня важно играть там, где я имею настоящую мотивацию”

Четырехкратный чемпион US Open Новак Джокович пообщался с медиа накануне своего старта на турнире



Об увеличении размера призовых

“Конечно, это положительный шаг. Приятно видеть, что турниры серии Grand Slam улучшают условия для игроков. Но я уже не раз говорил: очень многие теннисисты в мире не могут жить с этого спорта. Это проблема, о которой говорят мало. И я не говорю о себе – у меня нет финансовых трудностей, я говорю глобально. Мы живем в коммерческом мире, теннис приносит огромные доходы, поэтому распределение доходов можно улучшить еще больше”.

О подготовке к турниру и его приоритетах

“Я много тренировался последние три-четыре недели, но решил не играть на турнирах. Хотел провести больше времени с семьей. В моем возрасте я могу позволить себе выбирать, где играть. И честно говоря, двухнедельные “Мастерсы” мне больше не приносят удовольствия, они слишком длинные. Мое внимание – исключительно на турнирах Grand Slam. Я больше не гонюсь за местом в рейтинге, не думаю об очках или защите результатов. Для меня важно играть там, где я имею настоящую мотивацию. Я могу даже пропустить день рождения дочери, которое будет 2-го сентября, если останусь на турнире на вторую неделю. Это вещи, которые мне уже не хочется терять”.

О возможности возвращения к старому формату турниров Masters 1000

“Честно говоря, я не вижу, как это могло бы произойти. Контракты достаточно крепкие, насколько я понимаю, они рассчитаны на 30 лет. Если только все “Мастерсы” не договорятся между собой, и совет ATP, который отвечает за турниры, не поддержит идею возвращения, во что я очень сомневаюсь. Я не знаю, какова позиция организаторов турниров.

Это повторяющаяся история среди игроков, особенно топовых. Они выражают свои чувства, но когда дело доходит до того, чтобы действительно уделить время и энергию обсуждениям и встречам, то никто ничего не делает. Я знаю, что это очень сложно, но это необходимо, потому что в конце концов ты делаешь что-то не только для себя, но и для будущих поколений, и делаешь правильные шаги, принимаешь правильные решения и вносишь вклад”.

О соперничестве Алькараса и Синнера

“То, что делают Алькарас и Синнер на протяжении последних двух лет – это феноменально. Финалы на Ролан Гаррос, Уимблдоне и других турнирах – это невероятно для нашего спорта. Это, без сомнения, главное соперничество сегодня, и выглядит так, что оно останется надолго. Я надеюсь, что появятся и другие молодые игроки, которые бросят им вызов. Руне уже пытался, но у него пока нестабильные результаты. Фонсека также показывает потенциал. Есть теннисисты, которые могут занять эту позицию «джокера», третьего в соперничестве.

Я даже сочувствую этому третьему парню, потому что сам был в его роли рядом с Федерером и Надалем. Я хотел бы видеть кого-то, кто ворвется в их противостояние. Но даже то, что мы уже имеем сегодня – фантастично. Наблюдать за ними на таком уровне – это настоящее удовольствие”.

В первом круге американского «мэйджора» Новак Джокович сыграет против 19-летнего американца Лернера Тьена.



