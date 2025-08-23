Connect with us
Футбол

АПЛ. Манчестер Сити – Тоттенхэм 0:2. Обзор матча

    • Лондонская команда дважды огорчила "горожан" в конце первого тайма. После перерыва цифры на табло уже не изменились. Столичный клуб одерживает вторую сухую победу на старте нового чемпионата. 30 августа подопечные Томаса Франка будут принимать "Борнмут". У "небесно-голубых" остается 3 балла и впереди выезд к "Брайтону".

    • АПЛ. 2-й тур

    Манчестер. Этихад Стедиум

    Манчестер Сити – Тоттенхэм 0:2

    Голы: Джонсон, 35', Пальинья, 45'+2

