Британец пообещал уничтожить известного украинского боксера в бою за титулы

Непобедимый украинский боксер Даниэль Лапин (12–0, 4 КО) проведет следующий бой 1 ноября на арене «CO-OP Live» в английском Манчестере.

Его соперником станет британец Трой Джонс (12–1, 6 КО). Бой пройдет в лимите полутяжелого веса (до 79,9 кг) в формате десяти раундов. Вечер бокса будет организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном и его компанией Queensberry Promotions.

Боксеры разыграют три титула – IBF International, WBA Continental и WBO International.

Накануне боя Трой Джонс пообещал победить украинца.

«Лапин – это такой боксер, который постоянно отходит назад. Я его уничтожу. Я не буду пытаться его перебоксировать, как это, например, делал Льюис. Я не буду остерегаться его и с первой минуты пойду вперед», – сказал Джонс.

