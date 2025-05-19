УСИК назвал следующего соперника: «Нет проблем, я готов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, с кем хотел бы провести свой следующий, финальный поединок после реванша с Даниэлем Дюбуа.

«Если Тайсон Фьюри возобновит свою карьеру, возможно, мы организуем еще один бой. Нет проблем, я готов. Да, на «Уэмбли» или «Олд Траффорде», – сказал Усик.

С Фьюри у Усика было два поединка – в прошлом году Александр дважды перебил «Цыганского короля». Оба зрелищных поединка прошли всю дистанцию.

Ранее Усик отреагировал на слова Даниэля Дюбуа на пресс-конференции, что он нанес точный удар в первом бою украинцу по корпусу.

sport.ua