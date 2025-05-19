Изола: Решение привезти шины на шаг мягче было верным

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола прокомментировал итоги Гран При Эмилии-Романьи, победу в котором одержал Макс Ферстаппен, и оценил эффективность нового мягкого состава С6.

Марио Изола: «Захватывающая гонка, богатая на события, завершила насыщенный уик-энд, в который состоялся полноценный дебют нового состава C6. Теперь нам предстоит проанализировать все собранные за эти три дня данные, которые помогут выбрать составы на гонки во второй половине сезона.

Сейчас можно сказать, что решение привезти в Имолу шины на шаг мягче, чем в прошлом году, оказалось правильным. Если говорить о первой части гонки, вторую мы не берём в расчёт из-за автомобиля безопасности, то мы увидели, что все гонщики контролировали темп на первом отрезке. Однако как только кто-то сделал неожиданный ход, в данном случае Шарль Леклер с пит-стопом на десятом круге, как начались перемены в стратегии.

Кто-то решил как можно дольше продлить первый отрезок, тогда как другие поняли, что «подрезка» Ferrari отлично работает, и были вынуждены на это реагировать. На самом деле на свежих шинах и на пустой трассе Леклер отыграл много позиций.

События во второй части гонки затрудняют точный ответ на вопрос, в какой степени окупился бы ранний пит-стоп, или этот шаг заставил бы тех, кто так сделал, перейти на стратегию двух остановок. Это означает, что решение привезти более мягкие шины открыло возможности для больших вариантов стратегии и с точки зрения пит-стопов, и с точки зрения продолжительности отрезков».

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