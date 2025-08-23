Юный шведский гонщик благодарен Кими Райкконену

Шведский телеканал SVT на днях поведал историю, произошедшую несколько лет назад, в которой важную роль сыграл Кими Райкконен.

Её главный герой – Мио Олерт, юный картингист из шведского городка Тимро, которому было шесть лет, когда врачи поставили ему страшный диагноз – лейкемия.

Лечение проходило тяжело, затянулось на годы, но мальчик постепенно выздоравливал и в 9-летнем возрасте начал заниматься картингом. Однажды к его большому удивлению он получил посылку от Кими Райкконена, который тогда, в 2018-м, ещё был гонщиком Ferrari.

В посылке оказался гоночный комбинезон, который Кими использовал в тот период, когда в 2010-2011 гг. перешёл в ралли, в том числе участвовал в чемпионате мира. К подарку было приложено короткая записка с пожеланием скорейшего выздоровления.

«Можно подумать, что такому человеку, как Кими Райкконен, мало дела до того, что происходит за пределами его окружения, но оказывается, что это не так. Его отличает особый характер», – убеждён Мио, для которого чемпион мира 2007 года стал образцом для подражания.

Сейчас Мио 16 лет, он всерьёз увлечён картингом, намерен стать профессиональным гонщиком и вскоре должен перейти в одну из молодёжных «формульных» серий.

