Скопье (ITF Juniors). Негря стала чемпионкой парного юниорского турнира

Украинская теннисистка Николь Негря выиграла парный титул на юниорском турнире ITF J30 в Северной Македонии



В финале соревнований украинская теннисистка и ее напарница Сара Козма из Румынии, посеянные под первым номером, нанесли поражение седьмой сеяной паре София Дрозденко (-) / Мила Йовановски (Северная Македония) – 7:6(1), 7:5.

Путь к титулу:

R1: BYE

R2: Леарта Мухарреми/Айрис Токач (Косово/Турция) 6:0, 6:0

QF: Каролина Костова/Антония Станева (Болгария) отказ

SF: Стефания Карпалюк/София Сантос (Украина/Хорватия, 5) 6:4, 7:6(1)

FR: София Дрозденко (-)/Мила Йовановски (Северная Македония, 7) – 7:6(1), 7:5

14-летняя Николь Негря завоевала свой второй парный титул ITF Juniors (оба в этом сезоне). В одиночном турнире она проиграла во втором раунде.

В рейтинге ITF Juniors Николь Негря занимает 826-е место (на 18-е августа 2025 года).

btu.org.ua