Connect with us
Футбол

Ла Лига. Мальорка – Сельта 1:1. Закономерная ничья

Ла Лига. Мальорка – Сельта 1:1. Закономерная ничья

    • Во втором туре Ла Лиги встречались "Мальорка" и "Сельта".

    Ла Лига. 2-й тур. Пальма де Майорка

    Мальорка – Сельта 1:1

    Голы: Морей-Бауса (88) – Руэда (38)

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis