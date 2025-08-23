Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума

Getty Images/Global Images Ukraine. Рикки Хаттон

Легенда британского бокса Рикки Хаттон отреагировал на возможный бой между Александром Усиком и Мозесом Итаумой.

«Итауму ведут слишком быстро. Против Уайта он показал выступление, далеко не по его годам. Теперь говорят о его бое с Усиком. Не надо спешить, у Александра вообще осталось несколько боев. Итаума с каждым боем становится все лучше. Зачем сейчас драться с Усиком, если можно побиться с ним тогда, когда ты станешь лучше», – сказал Хаттон.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua