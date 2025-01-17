Легендарный Холифилд обратился к Фьюри после его решения уйти из бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Эвандер Холифилд

Бывший абсолютный чемпион мира, легендарный американский супертяжеловес Эвандер Холифилд отреагировал на решение британского боксера Тайсона Фьюри завершить карьеру.

«Желаю тебе удачи, чемпион. Наслаждайся отставкой», – сказал Холифилд.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua