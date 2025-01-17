Кубок короля. Реал – Сельта 5:2. Мадридцы создали себе проблемы на ровном месте и успешно их решили

“Реал” с приключениями одолел “Сельту” в рамках 1/8 финала кубка Испании

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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Карло Анчелотти сделал небольшую ротацию и дал возможность отдохнуть некоторым основным игрокам. На скамейке запасных остались Куртуа, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Родриго. Вместо этого шанс проявить себя получили Лунин, Рауль Асенсио, Себальос, Модрич, Браим Диас. У Сельты большой потерей стало отсутствие главной звезды – Яго Аспаса и Жаилсона. Место в воротах занял Иван Вильяр, получающий шансы в кубке Испании.

"Реал" начал матч неторопливо и первые 10 минут инициативой владела "Сельта". Именно гости могли открывать счет: Карл Старфельт имел хорошую возможность забить, но мяч, после его удара головой, попадает в перекладину ворот. Мадридцы ответили ударом Чуамэни из-за пределов штрафной с которым справился вратарь. Ближе к середине первого тайма "сливочные" взяли мяч под свой контроль. Браим Диас принял передачу в глубине штрафной и решил пробить по воротам, но Иван Вильяр перевел круглого на угловой.

Открыли счет мадридцы в конце первого тайма. Килиан Мбаппе получил передачу от Себальоса и безупречно пробил из пределов штрафной в левый угол ворот. 1:0. Голу Мбаппе предшествовал эпизод в штрафной площадке хозяев, когда Сведберг вышел один на один с Луниным и пробросил мяч мимо украинца, после чего упал на газон из-за минимального контакта с голкипером "Реала". Арбитр пенальти за этот эпизод не поставил, хотя эпизод был очень спорный. Удвоить преимущество мог Винисиус Жуниор, получив передачу низом в штрафной, однако его удар, направленный в правый нижний угол ворот, был недостаточно сильным и Иван Вильяр выполнил легкий сейв.

То, что не произошло в конце первого тайма, произошло сразу в начале второго тайма. Винисиус замкнул подачу Браима Диаса. 2:0. На этом "Реал" не остановился и продолжал атаковать. Килиан Мбаппе в штрафной замкнул поперечную передачу ударом головой, однако мяч пролетел чуть выше ворот. Почти сразу Винисиус Жуниор получил блестящий пас в штрафной и нанес удар, но мяч заблокировал защитник. Через несколько минут Браим Диас расшатал нескольких защитников и пробил по воротам, но один из защитников в последний момент заблокировал этот удар.

Во второй половине тайма Анчелотти провел ряд замен и мадридцы сбавили обороты. Лунин совершил эффектный сейв, справившись с опасным ударом, Мориба. На 78 минуте Винисиус вывел Гюллера на пустые ворота и турок реализовал свой момент. Однако гол отменен после просмотра ВАР из-за офсайда у Винисиуса.

Когда казалось, что матч так и завершится сухой победой "Реала", гости совершили камбэк. После обрезки Камавинги Дуран перехватил мяч и отдал на Бамба, который хладнокровно расстрелял Лунина. 2:1. Уже в добавленное арбитром время Рауль Асенсио нарушил правила в штрафной и арбитр назначил пенальти. Лунин мог парировать удар Маркоса Алонсо, но не дотянулся до мяча. 2:2. Потенциально выигранный "Реалом" матч перешел в дополнительное время из-за двух ошибок игроков защиты.

В дополнительное время абсолютным преимуществом обладал "Реал", что вылилось в 3 забитых гола. Дублем отличился Эндрик, особенно хорошим получился второй гол пяткой. Еще один точный удар по счету Вальверде. Реал со скрипом побеждает "Сельту" и выходит в 1/4 финала кубка короля, а "Сельта" теперь может сосредоточиться на Примере.

1/8 финала кубка Испании.

Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" – "Сельта" 5:2 (доп. время)

Голы: Мбаппе, 37, Винисиус, 48, Эндрик, 108, 120, Вальверде, 112 – Бамба, 83, М. Алонсо, 90+1

"Реал": Лунин – Ф. Гарсия (Беллингем, 90+1), Р. Асенсио, Рюдигер, Васкес – Чуамэни, Себальос (Камавинга, 70), Модрич (Вальверде, 79) – Винисиус (Родриго, 106), Мбаппе (Эндрик, 79), Диас (Гюллер, 70).

"Сельта": Вильяр – Мингеса, Альварес (Бамба, 67), Старфельт, Алонсо – Каррейра (Серви, 75), Бельтран (Сотело, 56), Мориба, Родригес (Манкильо, 95) – Сведберг (Дуран, 56), Игле (Ф. Лопес, 75).

Предупреждения: Р. Ассенсио, 90+1, Эндрик, 109 – Вильяр, 96, Старфельт, 101, М.А. Алонсо, 101.

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