«Колорадо» и «Даллас» сыграют в матче плей-офф НХЛ 18 мая

Джо Павелски. Фото USA Today Sports

«Колорадо» дома в Денвере на «Болл Арене» примет «Даллас» в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли-2024 18 мая. Встреча начнется в 05.00 мск.

Бесплатная видеотрансляция игры «Колорадо» с «Далласом» пройдет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями противостояния второго раунда плей-офф НХЛ 18 мая.

Счет в серии до четырех побед — 3-2 в пользу «Старз». 16 мая «Эвеланш» в гостях выиграли у «Далласа» со счетом 5:3. Информация о способах просмотра матчей НХЛ в России доступна на этой странице.

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