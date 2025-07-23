Ротань: Санта-Колома – это чемпион Андорры. Хоть и Андорры, но чемпион

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги конференций против "Санта-Коломы", который состоится в четверг, 24 июля.

– Можно ли считать, что "Санта-Колома" – это подарок для "Полесья"?

– Вы берете информацию, наверное, от названия. Никто не знает команду "Санта-Колома", но ведь это чемпион Андорры – хоть и Андорры, но чемпион. (хотя в прошлом сезоне 2024/25 команда финишировала на 3-м месте в национальном чемпионате – прим.).

Если я не ошибаюсь, 14 или 15 игроков этой команды – это футболисты из академий испанских школ – "Сарагоса", "Реал Сосьедад". Это очень классные академии и это нужно понимать.

"Санта-Колома" – это команда, которая хочет играть на мяче, она дисциплинированная, компактная на оборону – и в матче с "Борацем" они это показали, особенно в первой игре, где они не забили, наверное, еще 3-4 момента.

Второй матч проходил больше от результата. Пока не было удаления, "Санта-Колома" также на равных играла с "Борацем". А "Борац", на всякий случай, дошел до 1/8 финала Лиги конференции в прошлом сезоне.

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Поэтому мы должны уважать любого соперника. Мы не должны смотреть на название – пусть это "Санта-Колома", пусть это будет "Милан". Мы должны, конечно, смотреть на себя, но каждый игрок и тренер должен уважать соперника, который будет завтра на поле.

– Когда вы начали готовиться к "Санта-Коломе" – после 1-го матча с "Борацем", который они выиграли 4:1, или 2-го?

– Я еще раньше говорил на пресс-конференции, что на бумаге это "Борац", но в футболе бывает по-разному – оно так и произошло. После первого матча уже было более или менее ясно, потому что действительно был хороший матч от "Санта-Коломы", и мы понимали, что шансы уже, наверное, где-то 60 в 40 пользу "Санта-Коломы".

Поэтому мы готовились и к "Борацу", и к "Санта-Коломе", а когда уже стал известен результат второго матча – то немножко свернули в одну сторону.

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