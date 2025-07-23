Известный боксер рассказал, сколько времени Усик еще продержится в боксе

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский боксер Виктор Выхрист высказался о будущем Александра Усика в профессиональном боксе.

«В Лондоне Усик доказал, что далеко оторвался от преследователей, что на таком высоком уровне может боксировать еще несколько лет. А это значит, что в случае очередного завоевания титула абсолютного чемпиона может стать №1 в истории мирового бокса. Ведь сейчас у него и прославленного Мухаммеда Али в активе по три таких титула», — сказал Выхрист.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua