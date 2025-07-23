В Ferrari планируют продлить контракт с Вассёром на год

Контракт руководителя команды Ferrari Фредерика Вассёра истекает в конце сезона, и стороны пока не сделали официального заявления о продлении соглашения. Этот факт вместе с невыразительным началом сезона Скудерии привёл к многочисленным слухам, что в Ferrari могут не продлить контракт с Вассёром.

Однако по информации итальянского журнала Autosprint, высшее руководство Ferrari уже приняло решение – контракт с Фредериком Вассёром будет продлён как минимум на 2026 год.

Учитывая смену технического регламента, переход на новые машины и гибридные силовые установки следующего поколения, в Ferrari решили не менять в столь ответственный момент руководителя команды, чтобы не вносить дополнительную переменную в работу.

Срок, к которому будет официально объявлено о продлении контракта с Фредериком Вассёром, не называется, но ожидать заявление можно в дни гоночного уик-энда в Монце в начале сентября.

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