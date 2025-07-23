“Мотивация для детских мечтаний”. Около 250 юных украинцев сыграли в теннис со Свитолиной и Стаховским в Житомире

В Украине состоялся очередной мастер-класс от Элины Свитолиной и Сергея Стаховского



Фонд Элины Свитолиной продолжает организацию мастер-классов для юных игроков в украинских городах. Так, 22 июля первая ракетка Украины вместе с экстенисистом и военнослужащим Сергеем Стаховским вышли на корт с ребятами в Житомире.

“Я приезжаю в Украину, чтобы играть с детьми, – рассказала Элина Свитолина. – Мы играем со всеми, кто пришел. Бывает 300, 400, даже 500 детей. В этот раз – Житомир. Группы формируются по возрасту и уровню подготовки. Все имели возможность потренироваться и пообщаться со мной лично”.

В этот раз на мастер-класс зарегистрировались около 250 детей. Свитолина и Стаховский уже проводили аналогичные мероприятия в Виннице, Львове, Киеве.



“Теннис дал мне мировоззрение, жизнь, понимание того, кем я являюсь, сформировал меня как личность, – говорит Сергей Стаховский. – Мы приехали сделать маленький праздник, поддержать наших юных теннисистов, вместе с Элиной это делаем часто в течение войны, а я это делал и до войны. Мы стараемся поддержать тех детей, которые не смогли уехать или их родители решили остаться, тем, чем мы можем: передать свой опыт, эмоции и дать толчок на будущее”.

На прошлой неделе Элина и Сергей сыграли в теннис с детьми, которых удалось вернуть в Украину после депортации и с оккупированных территорий.

“Мы хотим просто напомнить: даже в сложных обстоятельствах все возможно, – говорит Стаховский. – В свободное от службы время я готов делать все, чтобы поддерживать украинский теннис”.

“Для меня важна популяризация спорта в Украине, работать с детьми, – добавляет Свитолина. -Сейчас очень сложные условия, много лишнего негатива, детям это мешает, для меня важно давать мотивацию для их мечты”.



Источники: Житомир info, Перший Житомирський



Фото: Svitolina Foundation.

btu.org.ua