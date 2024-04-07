Джордж Расселл: Нам обязательно надо поднажать

По итогам Гран При Японии оба гонщика Mercedes заработали очки, но финишировали они во второй половине первой десятки, что, конечно, их не устраивает.

Джордж Расселл (7-й): «Под конец гонки я попытался опередить Оскара Пиастри, для этого занял внутреннюю траекторию, но между машинами произошёл контакт. При этом я считаю, что в повороте было достаточно места, чтобы обе машины остались на трассе.

Полагаю, я бы расстроился, если бы финишировал позади него. Что касается нашей тактики, то, по-моему, решение стартовать на жёстких шинах было правильным, посколько давало дополнительную гибкость и возможность выбирать между одним пит-стопом и двумя. Но когда гонка была остановлена красными флагами, мы приняли решение проехать дистанцию с двумя пит-стопами.

На первом отрезке у нас были некоторые сложности, я застрял позади Льюиса, и у меня начинались проблемы с передними шинами, хотя я бы предпочёл сражаться с соперниками, ехавшими впереди, ведь после пит-стопа мы оказались в ситуации, когда у нас появилась возможность навязать борьбу McLaren.

Конечно, я понимал, что Фернандо Алонсо специально подпустил Оскара Пиастри поближе, чтобы тот мог воспользоваться DRS – Фернандо любит играть в такие игры, и в этом нет ничего нового. Он разумно применил такой приём, но именного этого я от него и ожидал, ведь это тоже часть гонок.

Между четырьмя лучшими командами, не считая Red Bull, идёт очень острое соперничество, и результаты довольно плотные, в том числе в квалификации, и тот, кто окажется впереди этой группы по итогам квалификации, впереди и финиширует. Мы знаем, что нам есть над чем работать, и поскольку наша задача – бороться за 2-е место в Кубке конструкторов, то нам обязательно надо поднажать.

При этом мы считаем, что трасса Гран При Китая, на которой пройдёт следующий этап сезона, подходит нашей машине несколько лучше, чем три предыдущие».

Льюис Хэмилтон (9-й): «Думаю, мы бы не смогли подняться выше, даже если бы применили иную тактику. Не знаю, можно ли было действовать как-то по-другому, ведь если бы стартовали ни шинах состава Medium, нам бы всё равно пришлось перейти на жёсткую резину, а она на нашей машине работала просто ужасно.

В общем, трудный был день. Я сделал всё, что мог, но результат хорошим не назовёшь. К сожалению, такая у нас машина. Кроме того, на старте она была несколько повреждена из-за контакта с Ferrari Шарля Леклера, после чего возникла сильная недостаточная поворачиваемость, особенно на первом отрезке – именно поэтому я решил пропустить Джорджа вперёд.

Как только мы перешли на шины состава Medium, дела пошли несколько лучше, но только на последнем отрезке дистанции я почувствовал, что сцепление стало хорошим.

Мы должны должны продолжать упорно трудиться, ведь похоже, максимум, за что мы сегодня можно было бороться – это 6-е место. Если мы хотим подняться на более высокие позиции, то для этого нужно повысить темп машины».

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