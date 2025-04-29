Джеймс Ки: Мы работаем с двумя проектами параллельно

Швейцарская Sauber будет выступать в Формуле 1 с собственным названием ещё восемь месяцев, а в 2026-м сменит имя и статус, став заводской командой Audi.

В последние 18 месяцев команда приняла на работу более 200 новых сотрудников, а вскоре откроет новую базу в Бистере, в сердце британской автоспортивной долины, куда гораздо легче привлечь инженеров, чем в Швейцарию.

Казалось бы, команда полностью сосредоточена на своём будущем, но в интервью Auto Motor und Sport технический директор Sauber Джеймс Ки подтвердил – доработка действующей машины продолжается.

Джеймс Ки: «Приоритет очевиден. Машина 2026 года очень важна, ведь она будет первой под брендом Audi. И новые правила дают нам реальный шанс сделать шаг вперед. Но нужно оставаться реалистами. Команда ещё формируется.

После сложного сезона в 2024-м мы хотим продемонстрировать прогресс с нынешней машиной. У нас есть план, мы знаем, когда полностью сосредоточимся на новой машине, но его можно скорректировать в зависимости от того, как будет развиваться сезон.

Заняв последнее место в Кубке конструкторов, мы получили максимально возможное число часов в аэродинамической трубе и работаем с двумя проектами параллельно, хотя для нас это не так просто, как для более крупных команд. Мы используем гибкий подход и оставляем резервы для машины 2025 года, если они понадобятся.

Сейчас Sauber – клиентская команда. Мы используем силовые установки Ferrari и они нас во всём поддерживают. С одной стороны, сегодня статус клиентской команды не так важен, как прежде. К примеру, действующий обладатель Кубка конструкторов, команда McLaren – клиентская, с другой возможность тесно сотрудничать с разработчиками двигателя значительно облегчает работу. Иногда мне приходится напоминать нашим парням, что в случае возникновения каких-то сложностей, к примеру, с системой охлаждения, им лучше обратиться напрямую к мотористам из Нойбург, и они помогут. Нам ещё предстоит к этому привыкнуть».

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