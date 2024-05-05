Магнуссена не стали штрафовать за неспортивное поведение

После финиша субботнего спринта в Майами стюарды вызвали к себе Кевина Магнуссена разобрать его неспортивное поведение, когда он агрессивно оборонялся от атак Льюиса Хэмилтона и был трижды оштрафован за выезды за пределы трассы и получение преимущества.

Комментируя свои действия, гонщик Haas назвал все штрафы заслуженными и объяснил свои действия тем, что пытался помочь напарнику Нико Хюлкенбергу сохранить седьмое место.

Стюарды Гран При Майами приняли во внимание слова гонщика о справедливости штрафов и не стали применять к нему дополнительные санкции.

При этом стюарды отметили, что собираются обсудить произошедшее с FIA и решить, стоит ли в будущем увеличить штрафы за подобные действия на трассе, особенно если они повторяются, для предотвращения подобных сценариев.

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