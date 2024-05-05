Травма мениска. Бой Бетербиева и Бивола может пройти в конце года

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Поединок между Артур Бетербиевым из Канады (20–0, 20 КО) и уроженцем Кыргызстана Дмитрием Биволом (22–0, 11 КО) перенесен на более поздний срок.

Бой был запланирован на 1 июня в саудовском Эр-Рияде, и кону должно было стоять звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Однако Бетербиев получил травму – разрыв мениска, и его ждет операция. До сентября он выступать не сможет. Промоутер Боб Арум заявил, что хочет провести бой до конца года.

Саудовский инвестор бокса Турки Аль аш-Шейх сообщил, что Бивол останется в шоу, и ему срочно ищут нового соперника.

В Эр-Рияде 1 июня главным поединком будет бой в супертяжелом весе: китаец Чжан Чжилей против американца Деонтея Уайлдера.

sport.ua