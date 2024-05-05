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Футбол

Борьба за выживание продолжается. Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест 1:3. Обзор матча и видео голов

Ноттингем вылезает из зоны вылета благодаря победе

Борьба за выживание продолжается. Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • В рамках 36-го тура чемпионата Англии, состоялся матч "Шеффилд Юнайтед" — "Ноттингем Форест". Результат матча 1:3. "Красно-белые" пропустили первыми, но затем забили три мяча и закрыли матч.

    По результатам этого тура они поднялись в турнирной таблице и заняли 17-ю строчку, теперь их отделяет 3 очка от зоны вылета.

    Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Англии "Шеффилд Юнайтед" — "Ноттингем Форест".
    Шеффилд. "Бремолл Лейн".
    "Шеффилд Юнайтед" — "Ноттингем Форест" 1:3
    Голы: Бреретон (17'), Хадсон — Одой (27', 65'), Йейтс (51')

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