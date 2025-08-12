Прогноз на матч Ференцварош – Лудогорец в Лиге чемпионов

12 августа в 21:15 по Киеву состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором венгерский Ференцварош встретится с болгарским Лудогорецом. Первый матч завершился вничью 0:0. Трансляцию будут проводить сайты, принимающие ставки на результат. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Ференцварош

В прошлом сезоне Ференцварош стал чемпионом Венгрии в седьмой раз подряд. Команда набрала 69 очков в 33 матчах, опередив «Академию Пушкаша» всего на 3 очка. Однако в Кубке Венгрии команда не смогла одержать победу — в финале они уступили «Пакшу» с результатом 1:2.

В 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов венгерский клуб прошел армянский Ноа с общим счетом 6:4. На старте нового сезона в национальной лиге «Ференцварош» одержал 2 победы и сыграл 1 ничью.

Лудогорец

Лудогорец продолжает доминировать на национальной арене Болгарии, выиграв чемпионат в 14-й раз подряд. За 36 матчей команда набрала 83 очка, опередив ближайших соперников минимум на 11 баллов. В Кубке Болгарии команда также победила, обыграв ЦСКА Софию.

В Лиге чемпионов болгарский клуб начал свой путь с победы над минским Динамо. В первых четырех матчах чемпионата Болгарии Лудогорец одержал 4 победы с общим счетом 11:1.

Личные встречи

Команды встречались 4 раза в официальных матчах в 2019 году: Ференцварош одержал 2 победы, Лудогорец — 1, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

Лудогорец не проигрывал в 9 официальных играх нового сезона.

Ференцварош также непобедим в последние 6 матчей.

В прошлом сезоне Лудогорец набрал 37 очков в 18 выездных матчах чемпионата — лучший результат среди всех команд.

Ференцварош пропустил 31 гол в чемпионате прошлого сезона, что стало лучшим результатом среди всех команд.

