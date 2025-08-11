Анонс, прогноз и где смотреть матч Пафос - Динамо 12 августа

12 августа чемпионы Украины, киевское «Динамо», проведут матч-ответ против кипрского Пафоса в рамках третьего этапа квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Первый матч завершился минимальной победой Пафоса со счетом 1:0, и теперь для выхода в следующий этап киевскому клубу необходимо побеждать. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Где смотреть Пафос — Динамо

Игра пройдет в Лимассоле, Кипр. Начало матча — в 20:00 по Киеву. В Украине трансляцию можно будет увидеть на канале «2+2», а также на платформе «Киевстар ТВ», которая показывала и первую встречу команд в прямом эфире.

Динамо настроено серьезно

Перед первой игрой против Пафоса «Динамо» провело неуверенный матч с Вересом (1:0), и те проблемы, которые проявились в игре, отразились и в квалификации Лиги чемпионов. Проблемы с прессингом и игра на флангах стали очевидными. Кроме того, на гол Пафоса, который был забит после ошибки Дубинчака в обороне, оказали влияние слабости в защите.

Тем не менее, в игре против Пафоса «Динамо» не смотрелось слабее соперника, а порой даже было лучше. Важным фактором является то, что киевский клуб имеет все шансы на проход в следующий этап квалификации, ведь преимущество Пафоса минимальное.

Дает надежду на успех и игра «Динамо» во втором туре Украинской Премьер-Лиги, где команда, несмотря на участие вторым составом, одержала разгромную победу над львовским Рухом (5:1). Это не только подняло моральный дух, но и прибавило уверенности футболистам.

Пафос — проходимый соперник?

Пафос — команда с историей, но она явно уступает «Динамо» в классе. В первой встрече «Динамо» потеряло много мячей под прессингом, но схема с двумя опорными полузащитниками помогла нивелировать угрозу после потерь. Пафос в контратаке забил единственный гол, но проблемы в атаке у киевлян остаются.

Возвращение Буяльского добавит «Динамо» уверенности в атаке. В прошлом сезоне команда явно страдала без этого игрока, и его появление на поле станет важным моментом в ответном матче. Тем не менее, результаты прошлой встречи говорят сами за себя.

Путь к Лиге чемпионов

Обе команды начинали квалификацию с второго этапа. «Динамо» уверенно выиграло у Хамрун Спартанс с одинаковым счетом 3:0, тогда как у Пафоса были проблемы с израильским Маккаби Тель-Авив, с которым они сыграли вничью (1:1), а затем выиграли минимально (1:0).

Ожидаемые стартовые составы

Динамо: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак — Бражко, Шапаренко, Буяльський — Ярмоленко, Кабаєв, Ванат.

Пафос: Михаэль — Бруну, Гольдар, Лукассен, Пилеас — Драгомир, Шуньич, Пепе — Оршич, Жажа, Андерсон.

Прогноз букмекеров:

Победа Динамо — 2,29

Ничья — 3,54

Победа Пафоса — 2,95

