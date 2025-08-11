Анонс, прогноз и где смотреть матч ПСЖ – Тоттенгем

13 августа французский ПСЖ и английский Тоттенгем встретятся в матче за Суперкубок УЕФА-2025. Поединок пройдет в итальянском Удино на стадионе «Фриули». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Где смотреть матч ПСЖ – Тоттенгем

В Украине матч за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и Тоттенгемом в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO. Игра стартует в 22:00 по киевскому времени.

Обе команды сильные

ПСЖ — действующий победитель Лиги чемпионов. В этом году они разгромили миланский Интер (5:0) в финале, впервые в своей истории завоевав самый престижный клубный трофей Европы.

Тоттенгем — действующий победитель Лиги Европы. В финале они одолели Манчестер Юнайтед (1:0), завоевав первый европейский трофей за 41 год.

Наконец-то подписали

Также сообщается, что ПСЖ усилится украинским защитником Ильей Забарным, который ранее играл за английский Борнмут. Он уже прибыл в Париж и успешно прошел медобследование. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

История встреч ПСЖ и Тоттенгема

ПСЖ и Тоттенгем встречались на европейской арене несколько раз, и большинство их матчей были весьма напряженными. В последнем поединке в Лиге чемпионов УЕФА в 2020 году, на стадии 1/8 финала, Тоттенгем сумел пройти ПСЖ, одержав победу по сумме двух матчей (5:4). Это была драматическая встреча, которая продемонстрировала как тактическую гибкость, так и боевой дух обеих команд.

Возможный исход матча

ПСЖ, несмотря на смену тренера и изменения в составе, продолжает оставаться фаворитом в матчах такого уровня. С учетом сильной атаки и опыта в турнире, они имеют все шансы на победу в Суперкубке УЕФА. Однако Тоттенгем под руководством нового тренера также будет настроен на борьбу и постарается не повторить ошибок, как в прошлом матче с ПСЖ. Их организованная защита и контратаки могут стать серьезной угрозой для французов. Исход поединка может быть непредсказуемым, но ПСЖ, скорее всего, будет доминировать на поле.

