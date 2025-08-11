Итоги сезона Ф1: фавориты, лузеры и лучшие новички

Гран-при Венгрии подвел итоги первой половины сезона Формулы-1 2025 года. Это был 14-й этап чемпионата, после которого пелотон отправился на летнюю паузу. Первый половинный этап этого сезона оказался напряженным и полным драматичных моментов, который значительно изменил картину в турнирной таблице. Рассмотрим фаворитов на титул, главных лузеров и достижения лучших новичков, чтобы оценить текущие позиции команд и пилотов перед вторым этапом сезона. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Макларен: дуэль Пиастри и Норриса

Оранжевая команда Макларен окончательно укрепила свои позиции как фаворит не только в Кубке конструкторов, но и в личном зачете. Ландо Норрис и Оскар Пиастри стали основными претендентами на титул, причем последние события лишь усиленно обострили их конкуренцию. Австралиец Оскар Пиастри значительно прибавил по сравнению с прошлым годом, сократив отставание от Норриса и набрав отличную форму. Хотя Норрис продолжает оставаться лидером команды, борьба между ними значительно усложнилась, что сделало сражение за титул невероятно напряженным.

Ред Булл: проблемы Ферстаппена и борьба за третье место

Макс Ферстаппен, хотя и продолжает оставаться одним из самых сильных пилотов в мире, потерял шансы на титул в этом сезоне. Причиной тому стала серия неудач и доминирование команды Макларен. На данный момент Ферстаппен сосредоточен на борьбе за третье место в чемпионате, что подчеркивает его амбиции, несмотря на спад в результатах. В то же время, после обновлений болида и изменения в составе, команда Ред Булл продолжает оказывать конкуренцию на отдельных трассах.

Феррари: неудачные обновления и потеря шансов на титул

Команда Феррари анонсировала революционные изменения в своем болиде в начале сезона, но проблемы с настройкой машины не позволили им показать ожидаемые результаты. Несмотря на заметный прирост скорости, недостатки в работе задней подвески и сложности с адаптацией болида к новым условиям привели к потере шансов на титул. Монегаск Шарль Леклер и его напарник, Льюис Хэмилтон, продемонстрировали хорошие результаты, но ошибки в стратегиях и технические неудачи оставили команду в роли догоняющих.

Уильямс: лидерство Албона и неожиданная борьба новичков

Перед летней паузой стало понятно, что Алекс Албон является основным лидером команды Уильямс. Его стабильные результаты и три финиша в топ-5 позволили ему подтвердить свою позицию, несмотря на попытки Карлоса Сайнса навязать борьбу. Испанец не смог на равных конкурировать с Албоном, что заставило команду обратить внимание на изменения в составе. Новый пилот, Франко Колапинто, несмотря на свои достижения, все еще уступает своему более опытному напарнику.

Заубер: перспективы Ауди и лучший новичок сезона

Команда Заубер, которая переживает подъем после изменений в своем составе и улучшений в болиде, продемонстрировала перспективные результаты. Этот успех стал значимым сигналом для Ауди, которая в следующем сезоне будет управлять проектом. Основную роль в успехе сыграли кадровые изменения и улучшения в технической программе. Наибольшие достижения команды связаны с ростом Габриэля Бортолето, который стабильно финиширует в очках, что делает его главным претендентом на звание лучшего новичка сезона.

Все еще впереди

В целом, первая половина сезона Формулы-1 2025 года подарила болельщикам массу зрелищных гонок, неожиданных побед и драматичных моментов. Фавориты на титул не могут расслабиться, и впереди нас ждут еще десять этапов, которые могут кардинально изменить расклад сил. Однако все более очевидно, что борьба за титул будет ограничиваться между пилотами Макларен, а другие команды будут стараться по максимуму использовать оставшиеся гонки для улучшения своих позиций.

Напомним, мы также писали о том, что Ред Булл объяснил причину неудачи Ферстаппена.