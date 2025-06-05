Ф3: Лакорте дисквалифицирован и пропустит этап

Пилот молодёжной программы Alpine Никола Лакорте пропустит этап Формулы 3 в Шпильберге из-за перебора штрафных баллов.

По правилам любой гонщик, набравший 12 штрафных баллов за 12 месяцев, получает дисквалификацию на следующий этап – так было в прошлом году с Кевином Магнуссеном, и так будет теперь с Лакорте.

За два этапа в Монако и Испании Лакорте получил 18 штрафных баллов. Перед началом основной гонки в Барселоне итальянцу не хватило всего одного балла, чтобы получить дисквалификацию, но и в ней он допустил множество нарушений, так что DAMS придется искать нового гонщика для австрийского этапа.

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