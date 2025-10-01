Стратег Ferrari об особенностях гонки в Сингапуре…

Главный стратег Ferrari Адам Николлс рассказал журналистам пресс-службы об особенностях гонки в Сингапуре…

Вопрос: Гонка в Сингапуре – одна из самых сложных с точки зрения стратегии. Какие инструменты вы используете и как готовитесь к различным возможным сценариям, ведь на этой трассе часто выезжает автомобиль безопасности и появляются красные флаги?

Адам Николлс: Гонка в Сингапуре всегда был сложной для стратегов, а в этом году повышение ограничения скорости на пит-лейн до 80 км/ч добавило ещё одну переменную, способную изменить баланс между стратегиями с одним и двумя пит-стопами.

Мы начинаем подготовку за несколько недель до этапа. Мы создаем модель гонки и проводим тысячи симуляций, чтобы понять, какие варианты стратегии можем увидеть. Мы выявляем основные факторы неопределенности и моделируем их, чтобы понять, как может измениться гонка, если некоторые аспекты будут немного отличаться, и убедиться, что наш подход будет достаточно гибким, чтобы мы могли адаптироваться в случае неожиданных изменений.

В Сингапуре очень велика вероятность выезда автомобиля безопасности – в прошлом году этот Гран При впервые прошёл без него, поэтому мы моделируем все ситуации, чтобы понять, как изменится гонка с появлением машины безопасности на любом из кругов, и убедиться, что мы не подвергаем себя слишком большому риску.

Вопрос: Как на тренировках вы балансируете между подготовкой к квалификации, которая имеет решающее значение на этой трассе, с необходимостью собрать информацию о гоночном темпе гонки на воскресенье?

Адам Николлс: Из-за сложности обгонов квалификация здесь действительно даже более важна, чем на других трассах. Подготовка к квалификации и изучение работы шин Soft состава C5 будут в центре внимания во время свободных заездов, но, как и в прошлые годы, мы ожидаем, что большинство команд проведут несколько заездов с большим количеством топлива в конце первой и второй тренировки. Это позволит собрать важную информацию для гонки, оценив износ шин, нашу конкурентоспособность по сравнению с соперниками, и влияние нового ограничения скорости в пит-лейн.

Ещё одна сложность Сингапура в том, что это ночная гонка, но первая и третья тренировки проходят днём, в других условиях, чем субботняя квалификация и воскресная гонка. Это повышает значимость второй тренировки для сбора данных как для квалификации, так и для гонки.

