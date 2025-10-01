Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира в Мексике

Getty Images/Global Images Ukraine. Арнольд Хегай

Украинский боксер Арнольд Хегай (23–2–1, 14 КО) получит шанс сразиться за титул чемпиона мира в полулегком весе (д о 57,2 кг). Об этом сообщил The Ring.

Обладатель титула WBO Рафаэль Эспиноса (27–0, 23 KO) принял решение провести защиту своего пояса против представителя Украины. Бой состоится 15 ноября в Мексике.

Изначально чемпион мира планировал выйти на ринг против своего соотечественника Луиса Альберто Лопеса, однако в итоге остановил свой выбор на другом оппоненте. В 2025 году Эспиноса провел один бой – в мае нокаутировал в седьмом раунде американца Эдварда Васкеса.

Хегай провел на профессиональном ринге 26 поединков, в которых одержал 23 победы (14 нокаутом). Будущий бой с мексиканцем станет для украинского боксера первым титульным в карьере.

В этом году Хегай дважды выходил на ринг – в марте уступил американцу Джоэту Гонсалесу раздельным решением судей, однако в сентябре сумел закрыть то поражение и одолел опытного венесуэльца Либорио Солиса (UD 8).

