Александр УСИК: «У него нет никакой силы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBA, WBO, WBC и IBO украинец Александр Усик оценил силу удара британского боксера Даниэля Дюбуа, который владеет чемпионским титулом IBF.

«Никакой силы. Его силу почувствовали только мои яйца», – сказал Дюбуа.

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Вероятно, свой следующий бой Усик проведет именно против Дюбуа, а на кону будут стоять все титулы супертяжелого веса.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua