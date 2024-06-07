Стало извествно, сколько PPV собрал бой Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Александром Усиком (22-0, 14 КО) с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) собрал более 1,5 миллиона платных трансляций.

Подавляющее большинство Pay-per-view было осуществлено в Великобритании, где Фьюри является мегазвездой. Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

По данным источников, бой принес до 50 миллионов долларов дохода от платных трансляций. Мероприятие также заработало 40 миллионов долларов на спонсорской поддержке и еще 3 с лишним миллиона долларов на продаже билетов.

В целом мероприятие обошлось примерно в 120 миллионов долларов.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Реванш назначен на декабрь.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко провалился по подпискам PPV.

sport.ua