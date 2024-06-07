Сайнс: Меня насмешили новости, что я подписал контракт

Накануне Гран При Канады в испанской прессе появились сообщения, что Карлос Сайнс уже подписал контракт на 2025 год с Williams. В Монреале Карлос призвал всех не верить этим слухам.

Карлос Сайнс: «Единственное, что я могу сказать, так это то, что ещё ничего не подписано. Я видел сообщения в прессе, и не знаю, изначально они появились в испанских изданиях или нет, но когда кто-то пишет, что я подписал контракт, то это вызывает у меня смех.

Я помню, как три месяца назад были статьи, что я подписал контракт с Mercedes, затем были сообщения, что я подписал контракт с Red Bull. Как вы теперь знаете, это не так.

Забавно, что сейчас люди говорят, что я подписал контракт с Williams. Иногда сообщения в прессе остаются безнаказанными, и меня беспокоит, что подобные вещи могут сойти с рук.

Когда у меня будут новости, чтобы сделать объявление, вы первыми об этом узнаете, и я открыто обо всём расскажу».

Карлос Сайнс добавил, что уже какое-то время назад знал, что для него нет места в Red Bull Racing, поскольку ему об этом было сказано в «частной беседе с командой». При этом Карлос добавил, что не испытывает из-за этого разочарования: «Конечно, моя цель в Формуле 1 побеждать и быть в лучшей из возможных позиций. У меня ещё есть время до конца года с Ferrari, и я стремлюсь максимально использовать эту возможность, поскольку каждый уик-энд у меня есть шансы подняться на подиум или выиграть гонку. Приятно это осознавать.

Всегда сложно понять динамику Формулы 1, когда наблюдаешь за ситуацией со стороны. Но если посмотреть изнутри, то у каждого есть веская причина принять те решения, которые он принял. Мы говорим «хлеб насущный», и я наблюдаю подтверждение этих слов в Формуле 1 уже много лет».

Источник