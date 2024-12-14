Вассёр: В 2024-м Сайнс отработал очень профессионально

Фредерик Вассёр, подводя итоги года, очень тепло отозвался о работе Карлоса Сайнса, хотя испанскому гонщику было непросто, ведь ещё зимой он узнал, что это его последний сезон в Ferrari. Вассёр особо подчеркнул, что Карлос в этой ситуации действовал очень профессионально.

О том, что подписан долгосрочный контракт с Льюисом Хэмилтоном, в Ferrari объявили в феврале, однако это не помешало Сайнсу продолжать трудиться с прежней эффективностью и помогать команде двигаться вперёд.

«Понимаете, в нашем деле вы всегда стараетесь думать о том, каким будет следующий шаг, и наши специалисты на базе в Маранелло уже занимаются подготовкой к 2025-му, а некоторые уже работают на 2026 год, – цитирует Вассёра издание Racer. – Этот процесс никогда не прекращается. Нельзя сказать, что в какой-то определённый день вы завершаете один проект, а за другой берётесь на следующий день.

Всю бригаду, работающую на гонках, я попросил до последнего сохранять полную собранность и решать задачи, стоявшие перед нами в 2024-м. О том же самом я попросил Карлоса в начале сезона и думаю, что он отлично справился. Он великолепно выступал в течение всего года, даже когда вёл переговоры о своём будущем с другими командами. Он продолжал работать очень профессионально, очень самоотверженно и добился прекрасных результатов.

Теперь я постараюсь, чтобы 2024 год остался где-то в прошлом, потому что пора думать о следующем сезоне. Мне представляется, что у нас есть неплохая возможность добиться успеха – дела всей команды идут уже лучше, и у всех хороший настрой. Нам всем и мне в том числе представляется, что мы можем работать ещё лучше, а это принципиально важно, если вы хотите добиться прогресса».

Сразу после Гран При Абу-Даби в Ferrari освободили Сайнса от всех обязательств, и он уже с самого начала недели приступил к работе в Williams, в том числе пилотировал машину FW46 на тестах.

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