Михайлюк пропустил игру с Финиксом из-за повреждения паха

27-летний украинец провел шесть матчей в сезоне

Украинский защитник Святослав Михайлюк оказался в лазарете Юты Джаз.

Игроку диагностировали растяжение левой паховой мышцы. Из-за повреждения украинец пропустил матч с Санз (126:134) в регулярном чемпионате НБА. Сроки возвращения Свята не разглашаются.

Михайлюк начал сезон в Джаз на скамейке запасных, однако с конца ноября начал активно получать игровое время. На его счету — шесть матчей. В среднем Свят проводит на паркете более 13 минут, набирая пять очков, 1,7 подбора и 1,3 передачи.

Джаз в турнирной таблице Западной конференции идут на 14-й позиции (5-19). 17 декабря Юта сыграет с Клипперс.

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