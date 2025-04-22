Киев-Баскет обыграл БК Ровно и стал вторым финалистом Суперлиги FAVBET-2024/25

Команда Дмитрия Забирченко в финальной серии будет противостоять Днепру

Киев-Баскет обыграл БК Ровно (66:52) в решающем третьем матче финальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25.

Уже по итогам стартовой четверти команда Дмитрия Забирченко имела преимущество в пять очков, а на большой перерыв она и вовсе ушла с отрывом в 14 баллов.

Во второй половине встречи Киев-Баскет спокойно удержал добытый ранее перевес и оформил итоговую победу в серии.

В составе Киев-Баскета стоит отметить 15 набранных очков Дениса Клевзуника, а также дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов Егора Сушкина. У БК Ровно 16 набранных пунктов на счету американского легионера Рода Брауна.

В финале киевляне будут противостоять действующему чемпиону — Днепру, который свою полуфинальную серию у Черкасских Мавп выиграл уже по истечению двух матчей.

Суперлига FAVBET-2024/25. 1/2 финала. Третий матч

Киев-Баскет — БК Ровно 66:52 (21:16, 16:7, 11:10, 18:19)

Киев-Баскет: Клевзуник 15 + 6 подборов, Сушкин 14 + 10 подборов, Сандул 13 + 16 подборов + 5 передач, Зайцев 8, Буренко 5 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата — старт, Карпюк 6 + 9 подборов, Сафонов 5, Когут 0, Смитюх 0, Бур 0

БК Ровно: Браун 16 + 8 подборов + 3 передачи + 3 перехвата — 3 потери, Соловьов 9, Вильямсон 9 + 5 подборов + 3 передачи + 3 перехвата, Гарбар 8, Тимощук 2 + 4 подбора — старт, Шепелев 4 + 8 подборов, Фуллер 4, Поносов 0, Герасимчук 0, Шептицкий 0, Головчик 0

Счет в серии — 2:1

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