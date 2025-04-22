Мадрид. Стародубцева одержала волевую победу в финале квалификации

Юлия Стародубцева вышла в основную сетку на турнире WTA 1000 в Испании
Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700
Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Финал
Юлия Стародубцева (Украина, 17) – Эльза Жакмо (Франция) 7:6(5), 2:6, 7:5
В решающем сете Стародубцева уступала со счетом 1:4, после чего выиграла шесть из следующих семи геймов.
Украинка провела на корте сегодня три с четвертью часа. По ходу матча Юлия сделала пять брейков и проиграла шесть геймов на своих подачах.
Стародубцева третий раз смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 1000. В прошлом году ей это удалось в Пекине, а в этом сезоне – в Майами.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua