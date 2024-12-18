Леся Цуренко впервые с 2010 года не сыграет на Открытом чемпионате Австралии

Украинская теннисистка Леся Цуренко в этом году пропустит австралийскую серию турниров, включая первый “мэйджор” сезона – Australian Open.



35-летняя украинская теннисистка, занимающая 115-е место в мировом рейтинге, не заявилась в квалификацию Открытого чемпионата Австралии.

Леся Цуренко не пропустила ни одного турнира в Мельбурне с 2011 года, когда дебютировала на этих соревнованиях. В основной сетке Australian Open она провела 21 матч и одержала восемь побед (всего на АО с учетом квалификаций – 36 матчей и 22 победы).

Лучший результат Цуренко на Australian Open: третий круг (2013, 2024). В прошлом году в третьем круге она уступила будущей победительнице турнира Арине Соболенко.

btu.org.ua