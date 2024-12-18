В США заявили о резком падении ТВ-рейтингов НБА

Комиссар НБА Адама Сильвера заявил, что лига проводит расследование из-за резкого падения рейтинга телевизионных трансляций. Об этом сообщает EURO.com.ua со ссылкой на ESPN.com.

Функционер сообщил, что в 2024 году количество зрителей кабельного телевидения резко сократилось по сравнению с 2023 годом. Люди, по его словам, просто начали переходить в интернет.

«Традиционное телевидение уходит в прошлое. Уже в следующем году будем заключать телевизионные соглашения с обязательным условием, что каждая игра будет доступна в интернете.

Мы не только спортивный продукт, но и развлекательный. Большинство людей не могут прийти на площадку, и для них остается смотреть баскетбол через медиа. Нам нужно совершенствоваться», – сказал он.

Также он привел пример статистики посещаемости баскетбола за последние два года, где у НБА почти 100% выполнения плана, и такой же цели НБА хочет достичь и в трансляциях.

«Наша аудитория в социальных сетях превосходит все другие лиги в стране, и мы должны идти на отрыв», – сказал Сильвер.

Напомним, матч всех звезд НБА-2025 пройдет в формате «финала четырех».