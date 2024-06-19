У 2025-му в НБА може з’явитися найвищий гравець в історії ліги. Вембаньяма дивитиметься йому в груди

У червні програми NCAA почали представляти свої склади на наступний сезон. Університет Флориди, який виховав Ела Хорфорда, Бредлі Біла, Доріана Фінні-Сміта, також оголосив свій ростер.

При перегляді списку баскетболістів може здатися, що сталася помилка, проте ні. Наступного сезону за них виступатиме канадський бігмен Олівер Ріо, зріст якого, за їхньою інформацією, складає вже 236 сантиметрів. Гравець буде доступний для драфту НБА-2025. Якщо якась з команд ліги обере його, то автоматично отримає найвищого баскетболіста в історії ліги. Чинний рекорд належить Мануту Болу та Георге Мурешану – їхній зріст оцінювався у 231-232 сантиметри.

Наприклад, перший пік драфту в 2023-му Віктор Вембаньяма має лише 224 сантиметри зросту.

Фото: Basketball Network, College Basketball Report, floridagators.com

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