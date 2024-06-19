Макдэвид всего в пяти очках от величайшего достижения Гретцки! Этот рекорд казался вечным

Макдэвиду надо набрать 5 очков, чтобы повторить рекорд Гретцки в плей-офф НХЛ

Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports Статистические итоги пятого матча финала Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» оказался на грани сухого поражения в финале Кубка Стэнли, но после этого одержал две победы подряд над «Флоридой» и вернул серию в канадскую провинцию Альберта. «Нефтяники» стал всего четвертой командой в истории НХЛ, которой удалось дважды выиграть в финальной серии после трех неудач на старте. Источником вдохновения для Коннора Макдэвида и компании должен стать «Торонто», который в 1942 году умудрился взять трофей, спасшись с 0-3 в противостоянии с «Детройтом».

Продолжение серии в первую очередь организовал как раз Макдэвид, который в двух последних матчах набрал восемь очков и стал всего вторым в XXI веке хоккеистом, которому удалось преодолеть отметку в 10 баллов в отдельно взятом финале. В 2010 году «летчик» Дэн Бриер принял участие в 12 результативных атаках, что, правда, не помогло «Филадельфии» справиться с «Чикаго». Рекорд финалов — 13 очков — принадлежит, естественно, Уэйну Гретцки.

В пятом матче Макдэвид набрал 4 (2+2) очка и третьим в истории набрал 40 очков за один Кубок Стэнли. Больше капитана «Эдмонтона» выбивали только Уэйн Гретцки (дважды) и Марио Лемье. От рекорда всех времен Коннора отделяют теперь всего пять баллов — вполне отыгрываемый при набранном темпе гандикап.

Заодно Макдэвид обновил собственный ассистентский рекорд плей-офф, доведя количество результативных передач до 34, а его партнер Эван Бушар установил новое достижение для игроков обороны. Канадский защитник помог отличиться товарищам по команде 26 раз — на один больше, чем легендарный Пол Коффи в 1985 году.

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