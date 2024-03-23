<img title="Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере голкипера сборной Украины" src="/wp-content/uploads/2024/03/e3c6e1a62ba2071eb4bd9e0b52f6a058.jpg" alt="Манчестер Юнайтед

Фото — УАФ

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин летом может покинуть мадридский клуб.

Об этом сообщает Okdiario.

25-летним голкипером заинтересовался английский Манчестер. Юнайтед. Отмечается, что Лунин может согласиться на переход, ведь ему симпатичен такой вариант.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Карло Анчелотти и руководство клуба считают, что украинский вратарь имеет огромный потенциал и возможности для развития . Именно из-за этого «галактикос» будут настаивать на продлении контракта с Андреем, который заканчивается летом 2025 года.

В сезоне 2023/2024 украинец провел 23 матча за «сливочных» во всех турнирах. В 10 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».

Накануне сборная Украины с Луниным переиграла Боснию и Герцеговину в полуфинале отбора на Евро-2024.

26 марта подопечные Сергея Реброва в Польше (в номинально домашнем матче) сыграют с Исландией в финале плей-офф за выход на чемпионат Европы в Германии.

Босния и Герцеговина – Украина 1:2: обзор матча плей-офф квалификации Евро-2024

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