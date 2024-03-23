Майами. Даяна Ястремская против Марии Саккари в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская будет играть за выход в четвертый круг турнира в Майами. Поединок против девятой ракетки мира Марии Саккари пройдет третьим запуском на корте №2 (ориентировочное начало матча в 19:30 по киевскому времени)

Дата рождения: 15/05/2000 (23 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 — Hua Hin, Strasbourg; 2018 — Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 23.03.2024): 225/155

Призовые за карьеру: $4,002,712

Дата рождения: 25/05/1995 (28 лет)

Место рождения: Афины, Греция

Рост: 172 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2023 — Guadalajara; 2019 — Rabat)

Высший рейтинг WTA: 3 (21/03/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 23.03.2024): 454/293

Призовые за карьеру: $11,783,335

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Даяна Ястремская

R1: BYE

R2: Дарья Сэвилл (Австралия, №115) 7:5, 7:5

Мария Саккари

R1: BYE

R2: Юань Юэ (Китай, №37) 6:2, 6:2

История на турнире

Даяна Ястремская — 2/3 | Ястремская четвертый раз играет на турнире в Майами и впервые прошла в третий круг.

Мария Саккари — 9/7 | Саккара восьмой раз выступает на турнире в Майами. Ее лучший результат на этих соревнованиях — полуфинал в 2021 году.

Выступления на харде (на 23/03/2024):

Даяна Ястремская — 104/74 (12/5 в этом году)

Мария Саккари — 235/158 (11/5 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Даяна Ястремская — 12/6

Grand Slam — 8/1 | AO — 1/2

WTA 1000 — 0/2 | Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2

WTA 500 — 4/3 | Брисбен — R1, Линц — R2, Сан-Диего — R2

Мария Саккари — 10/5

Grand Slam — 1/1 | AO — R2

WTA 1000 — 6/3 | Доха — R2, Дубай — R3, Индиан-Уэллс — Финал

WTA 500 — 0/1 | Абу-Даби — R2

United Cup — 3/0

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская — В, П, П, В, П

Мария Саккари — В, П, В, В, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская — 1/1 | Ястремская в этом году победила Валентини Грамматикопуло в квалификации Australian Open.

Мария Саккари — 11/9 | Саккари в прошлом году победила Ангелину Калинину на турнире в Индиан-Уэллс и проиграла Марте Костюк на Уимблдоне.

Даяна Ястремская проведет 188-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 91 победа (49%);

Мария Саккари проведет 379-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 219 побед (58%);

Даяна Ястремская проведет 47-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 21 победа (46%);

Мария Саккари сыграет 120-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 74 побед (62%);

Даяна Ястремская 16-й раз сыграет против соперницы из топ-10 (второй раз в этом году). На счету украинки четыре победы. В этом году она обыграла Маркету Вондроушову (№7) на Australian Open.

Победительница этого матча получит $101,000 призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая — $59,100 призовых и 65 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Марию Саккари и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,29. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент — 4,08.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Даяны Ястремской с коэффициентом — 4,05. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 1,30.

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btu.org.ua