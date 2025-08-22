Тренер Синнера – о готовности к US Open: “Янник определённо предпочитает играть здесь гораздо больше, чем в Цинциннати”

Симоне Ваньоцци, тренер лидера мирового рейтинга Янника Синнера, прокомментировал состояние своего подопечного накануне старта Открытого чемпионата США



Напомним, что в понедельник, в финале “Мастерса” в Цинциннати Синнер почувствовал недомогание и был вынужден прекратить борьбу в подинке против Карлоса Алькараса при счёте 0:5 в первом сете. После этого итальянец отказался от участия в миксте на US Open, где должен был сыграть вместе с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.

“Мы очень рады, потому что Яннику понадобилось всего два дня отдыха после Цинциннати. Две недели прошли в сложных условиях: жара, высокая влажность, плюс он переносил вирус – это было действительно непросто. Мы остались довольны его выступлением на тренировке в Нью-Йорке.

Это был только первый день, но он оказался полезным – мы оценили его физическое состояние, состояние покрытия, протестировали мячи. Есть большая разница между этим местом и Цинциннати и Янник определённо предпочитает играть здесь гораздо больше, чем в Цинциннати”, – приводит слова Ваньоцци Corriere dello Sport.

US Open-2025. Даты, игроки, призовые и все, что нужно знать о последнем в сезоне турнире Grand Slam

В первом круге Открытого чемпионата США Янник Синнер сыграет против 87-й ракетки мира Вита Копрживы.









btu.org.ua