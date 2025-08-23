Кливленд. Кырстя впервые за четыре года вышла в финал и встретится с Ли

Результаты полуфинальных матчей на турнире WTA 250 в США
Кливленд, США • 18-23 августа • хард • $275,094
Действующая чемпионка: Маккартни Кесслер (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Сорана Кырстя (Румыния, Q) – Анастасия Захарова (-) 6:1, 7:5
Энн Ли (США) – Ван Синьюй (Китай, 2) 6:3, 5:7, 6:4
Сорана Кырстя одержала шестую победу подряд в Кливленде, не проиграв ни одного сета, и впервые с мая 2021 года сыграет в финале турнира WTA. В целом это будет седьмой решающий матч для румынки в Туре, в котором она будет бороться за третий титул.
Энн Ли впервые за три встречи обыграла Ван Синьюй и четвертый раз в карьере вышла в финал соревнований WTA. В этом сезоне американка проиграла в матче за титул в Сингапуре. В ее активе один одиночный трофей – на Тенерифе в 2021 году.
Кырстя и Ли ранее встречались один раз: в начале 2021 года американская теннисистка победила в их противостоянии в четвертьфинале турнира WTA в Мельбурне.
Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram