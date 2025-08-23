Чехия. Результативное начало Ялового в Праге

IIHF. Никита Яловой

Нападающий молодежной сборной Украины донетчанин Никита Яловой отметился двумя результативными передачами в контрольном матче за свой новый клуб чешскую «Славию» (U-20).

Воспитанник «Донбасса» 19-летний Яловой ассистировал партнерам в домашней встрече против «Пльзеня» (4:3), в том числе, в моменте с четвертой победной шайбой пражан. Отметим, что за гостей весь поединок отыграл юный защитник Глеб Петров.

Напомним, что Никита Яловой в прошлом сезоне выступал в молодежном чемпионате Чехии (U20) за «Мотор» из Ческе-Будеевице.

