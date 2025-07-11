Уимблдон. Синнер впервые вышел в финал, обыграв семикратного чемпиона Джоковича

На турнире в Великобритании состоялся второй полуфинальный матч



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) – Новак Джокович (Сербия, 6) 6:3, 6:3, 6:4

В третьем сете Джокович вышел вперед со счетом 3:0, после чего Синнер выиграл шесть из семи следующих геймов.

Это шестая победа итальянца в десяти встречах с серсбким теннисистом, в том числе пятая подряд. Единственным игроком, который обыгрывал Джоковича пять раз подряд, был Рафаэль Надаль.

Синнер записал в свой актив 80-ю победу на турнирах Grand Slam и пятый раз в карьере вышел в финал на соревнованиях этого уровня. Он стал вторым итальянским теннисистом в финале Уимблдона. Четыре года назад до этой стадии дошел Маттео Берреттини.

В воскресенье итальянец попробует выиграть свой четвертый титул на “мэйджорах” в противостоянии с Карлосом Алькарасом, которому проиграл в прошлом месяце в финале Ролан Гаррос.

Янник проиграл испанцу восемь раз в их 12 встречах на уровне Тура, в том числе в пяти предыдущих матчах. В последний раз итальянец побеждал Алькараса в 2023 году на турнире в Пекине.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua