Янник Синнер обыграл Джоковича с мощной подачей

В ярком противостоянии Янник Синнер одержал убедительную победу над Новаком Джоковичем, продемонстрировав уверенную игру как на своей подаче, так и на приеме. Итальянский теннисист набрал в матче 95 очков против 70 у серба и выиграл 18 геймов из 28. Статистику подготовила редакция euro.com.ua.

Синнер доминировал в ключевых компонентах игры: он подал 12 эйсов при 74% первых подач и выиграл 81% очков на первой подаче. Для сравнения, у Джоковича также было 12 эйсов, но процент первых подач составил всего 67%, а очков на второй подаче он выиграл лишь в 17% случаев против 71% у соперника.

Янник реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов, тогда как Новаку удалось взять лишь один гейм на подаче соперника из двух попыток. Также стоит отметить, что Синнер набрал 39 очков на приеме против 17 у Джоковича, что стало одной из решающих причин его успеха.

Максимальная серия выигранных геймов у Синнера составила 5, а у Джоковича — 3. По количеству очков подряд также впереди остался итальянец — 9 против 6.

Победа Янника Синнера над Новаком Джоковичем в этом матче подчеркивает его текущую отличную форму и делает его одним из фаворитов ближайших турниров.

Напомним, мы также писали о том, как сыграли Анисимова и Соболенко.