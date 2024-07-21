Гштаад. Берреттини обыграл лидера посева Циципаса и сыграет против “квалифаера” в финальном матче

Результаты полуфиналов на турнире ATP 250 в Швейцарии

Гштаад, Швейцария • 15-21 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Педро Качин (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Маттео Берреттини (Италия, 6) – Стефанос Циципас (Греция, 1) 7:6(5), 7:5

Кантен Алис (Франция, Q) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, 5) 6:3, 7:6(2)

Маттео Берреттини (№82 ATP) одержал первую победу в шести встречах со Стефаносом Циципасом и выиграл второй подряд матч против играка из топ-20. Итальянец проведёт 15-й финал в карьере и восьмой на грунтовом покрытии. В этом году Берреттини стал чемпионом на грунтовых кортах в Марракеше и на траве в Штутгарте. Отметим, что Маттео уже дважды играл в решающем матче турнира в Гштааде: в 2018 году он выиграл здесь трофей, а два года назад уступил в матче за титул Касперу Рууду.

Кантен Алис (№192 ATP) взял реванш у Яна-Леннарда Штруфф за поражение в прошлом году на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс и во второй раз в сезоне смог обыграть представителя топ-50. В целом в активе француза уже восемь побед в подобных встречах. Алис впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.

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