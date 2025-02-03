Организаторы турнира в Абу-Даби извинились за испанское гражданство Касаткиной: “Чисто административная ошибка”

На официальных страницах турнира опубликовали заявление из-за флага Испании напротив фамилии первой ракетки россии во время церемонии жеребьевки.



В коротком сообщении пресс-служба извинилась за “административную ошибку”.

“Мы искренне извиняемся за ошибку, допущенную одним из наших партнеров [операторов] во время жеребьевки, когда рядом с именем Дарьи Касаткиной было указано неверное гражданство. Это была чисто административная ошибка, которая сейчас исправлена”.

Известно, что накануне в официальной сетке соревнований WTA в ОАЭ, которая была размещена на большом экране, третья сеяная “нейтральная” Дарья Касаткина была указана как представительница Испании. Сама теннисистка в соцсетях никак не отреагировала на инцидент.

Напомним, в 2023-м году российское гражданство сменила Варвара Грачева (Франция), а в 2024-м – Алексей Шевченко (Казахстан) и Элина Аванесян (Армения). В 2022-м году Натела Дзаламидзе взяла гражданство Грузии.



Фото: Getty Images.

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