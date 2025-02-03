Сорвало крышу? Джей Пол рассказал, что будет делать после боя с Тайсоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Известный боксер-шоумен Джейк Пол поделился планами на будущее. Пол хочет выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Я попытаюсь изучить вопрос, как выступить на Олимпийских играх-2028. Хочу выиграть золото, а потом я завершу карьеру. Я хочу выступить на ОИ-2028 в весе от 80 до 90. В том, который идет перед супертяжелым», – сказал Пол.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua