Лига 1. Марсель – Лион 3:2. Фонсека начинает работу в новом клубе с поражения в дерби

Противостояние между бывшими наставниками “Шахтера” закончилось победой итальянского специалиста

Фото – Olympique Lyonnais – x.com/OL

Сегодняшнее дерби "Олимпиков", которое стало 125-м матчем в истории между "Марселем" и "Лионом", началось под бешеный шум более 65 тысяч местных болельщиков на трибунах "Велодрома", которые поддерживали своих любимцев. Эта игра также стала первой для Паулу Фонсеки во главе "ткачей". Бывший тренер донецкого "Шахтера" встретился с другим экс-наставником "горняков" — Роберто Де Дзерби. Учитывая этот факт, поединок был особенно интересным.

"Лион" пытался с первых минут завладеть инициативой, однако хозяева смогли их быстро успокоить. Тотальный контроль мяча от "Марселя" и полная доминация в первой половине игры ничего не принесла "провансальцам", потому что настоящих острых моментов они так и не смогли создать. Большинство атак "бело-голубых" шли по левому флангу, где активно действовал Кентен Мерлен. 22-летний французский латераль пытался найти партнеров по команде передачами во вратарскую зону, куда вбегали Адриен Рабьо и Мейсон Гринвуд, который сегодня действовал на острие атаки, заменив на этой позиции Нила Мопе. Гости же пытались выходить в стремительные контратаки, подступать ближе к воротам "Марселя" благодаря стандартным положениям, поскольку в позиционных атаках или стремительных контрвыпадах им ничего не удавалось сделать.

В первом тайме ощутимо не хватало острых и по-настоящему голевых моментов, хотя игра была открытой, поэтому, как итог, — нули на табло. Несмотря на это, все еще сохранялась надежда на результативный поединок во второй половине игры, и команды не подвели. Все свои силы футболисты оставили на газоне "Велодрома" в последние 45 минут поединка.

Казалось, было бы очень логично, если бы «Марсель» конвертировал свое преимущество и смог открыть счет в матче, но это неожиданно удалось сделать «Лиону», который агрессивно ответил на давление футболистов в бело-голубой форме благодаря блестящей контратаке на 53-й минуте. Автором первого гола в этой встрече стал Корентен Толиссо, который уже через несколько минут имел возможность удвоить преимущество своей команды, но в том случае он промахнулся.

После пропущенного гола "Марсель" не на шутку разозлился. Подопечные Роберто Де Дзерби завелись и быстро сравняли счет. На 61-й минуте Гринвуд замкнул "ленивый" пас на дальнюю штангу от Амина Гуири, который отметился первым результативным действием за новый клуб в дебюте. А на 64-й минуте "провансальцы" впервые в этом матче вышли вперед — забил Рабьо. Все шло к тому, что хозяевам спокойно удастся доиграть этот матч, сохранив преимущество, но они сами и создали себе проблемы. После просмотра видеоповтора на предмет пенальти из-за поднятой руки Рабйо арбитр матча Жером Бризар все-таки назначил одиннадцатиметровый, который на 72-й минуте уверенно реализовал Александр Ляказетт, вернув интригу.

В последние 15 минут Марсель делал все, что только можно, чтобы выйти вперед. В том числе, пригодились замены от Роберто Де Дзерби. После того, как итальянский наставник угадал с заменой Гуири, он выпустил Пола Лиролу, который через несколько минут отдал шикарную голевую передачу на Луиса Энрике. Бразилец на 85-й минуте установил окончательный счет в матче — 3:2. Безумные эмоции бушевали на "Велодроме" после того, как прозвучал финальный свисток. "Лион" не смог взять реванш, а Паулу Фонсека дебютировал на тренерском мостике "ткачей" не лучшим образом.

По результатам этого матча и других игр 20-го тура Лиги 1 "Марсель" остается на втором месте, набрав 40 очков, отставая таким образом от "Пари Сен-Жермен" на 10 пунктов. "Лион" остается на седьмой строчке, имея в своем активе лишь 30 очков, потеряв возможность приблизиться к четверке лучших команд Франции.

Лига 1. 20-й тур

Стадион: "Велодром" (Марсель)

Главный судья: Жером Бризар (Франция)

"Марсель" — "Лион" 3:2

Голы: Гринвуд (61), Рабьо (64), Луис Энрике (85) — Толиссо (53), Ляказетт (72, пен.)

"Марсель": Рулли — Корнелиус, Балерди, Мурильо — Мерлен (Лирола, 80), Хёйбьерг, Ронжье, Луис Энрике — Рабьо, Надир (Гуири, 58) — Гринвуд (Гарсия, 89)

"Лион": Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Кумбеди — Верету (Тессманн, 86), Матич (Альмада, 86) — Нуама, Толиссо, Шерки — Ляказетт (Микаутадзе, 80)

Предупреждения: Мурильо (42), Балерди (68), Хёйбьерг (90+2), Корнелиус (90+5) — Тальяфико (83)

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